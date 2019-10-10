В Екатеринбурге виновник ДТП с двумя погибшими обжалует свой арест

Адвокаты молодого человека направили апелляцию в Свердловский областной суд. Судебное заседание пройдет в пятницу, 11 октября.

Сам Васильев, скорее всего, на суде присутствовать не будет. Он останется в СИЗО. Участие он будет принимать по видеосвязи.

Это уже вторая апелляция, поданная Васильевым. Ранее он, его мама и адвокат наставали на домашнем аресте, но Ленинский суд отказал. Молодого человека до 2020 года оставили под арестом.