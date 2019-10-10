В Екатеринбурге виновник ДТП с двумя погибшими обжалует свой арест
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: E1.ru
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Владимир Васильев, устроивший ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в Екатеринбурге 4 августа 2019 года, оспорит свой арест, сообщает E1.
Адвокаты молодого человека направили апелляцию в Свердловский областной суд. Судебное заседание пройдет в пятницу, 11 октября.
Сам Васильев, скорее всего, на суде присутствовать не будет. Он останется в СИЗО. Участие он будет принимать по видеосвязи.
Это уже вторая апелляция, поданная Васильевым. Ранее он, его мама и адвокат наставали на домашнем аресте, но Ленинский суд отказал. Молодого человека до 2020 года оставили под арестом.
Владимир Васильев 4 августа врезался на огромной скорости в автомобили на светофоре у перекрестка Малышева и Московской. Больше всех пострадала машина такси Uber. Водитель и пассажир погибли.
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