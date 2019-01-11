Переходила по пешеходному переходу: красный внедорожник сбил беременную тагильчанку

10 января в 8:30 в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко недалеко от школы №44 была сбита беременная девушка. По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее был совершен наезд.

Я шла к своей машине по зебре, которая от школы. Только видела цвет вишневый либо Mazda, либо BMW Х5, точно внедорожник, рассказала свидетельница происшествия.

Также очевидица добавила, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия, даже не поинтересовавшись состоянием пострадавшей.

Он даже не вышел из авто. Когда я отвозила эту девушку, она сказала, что он только развел руками и продолжил движение,сообщила женщина, отвозившая пострадавшую домой.