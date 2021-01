В исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле травмировались двое заключенных

В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила двое заключенных получили серьезные травмы на производстве.

Инцидент случился на производстве офисных стульев утром 8 января. Предварительно установлено, что они нарушали правила безопасности. Заключенные пытались эксплуатировать грузовой подъемник, который был выведен из эксплуатации. При этом они получили серьезные травмы и были отправлены на лечение в одну из больниц Нижнего Тагила,рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко. На данный момент проводится внутренняя проверка, а также происшествием занимается прокуратура Свердловской области.

