В исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле травмировались двое заключенных

В исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле травмировались двое заключенных

Сегодня, 10:45ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила двое заключенных получили серьезные травмы на производстве.

Инцидент случился на производстве офисных стульев утром 8 января.

Предварительно установлено, что они нарушали правила безопасности. Заключенные пытались эксплуатировать грузовой подъемник, который был выведен из эксплуатации. При этом они получили серьезные травмы и были отправлены на лечение в одну из больниц Нижнего Тагила,рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

На данный момент проводится внутренняя проверка, а также происшествием занимается прокуратура Свердловской области.

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