Здание суда в Екатеринбурге эвакуировано прямо во время заседания

Здание суда в Екатеринбурге эвакуировано прямо во время заседания
Здание суда в Екатеринбурге эвакуировано прямо во время заседания
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: 1MI
Людям пришлось покинуть здание Кировского районного суда в Екатеринбурге из-за поступившего сообщения о минировании. Все случилось во время заседания по громкому делу.

По словам адвоката главного фигуранта дела хакерской группировки Lurk Константина Козловского Федора Акчермышева, инцидент произошел около 18.00. В этот момент заседание еще длилось, однако после сообщения строение пришлось покинуть всем людям, сообщает Znak.

Напомним, последний раз в июне 2021 года сообщалось, что организатора хакерской группы Константина суд направил на судебно-психиатрическую экспертизу. Он должен был 28 дней наблюдаться в ГБУЗ «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница».

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Екатеринбург
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