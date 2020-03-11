В Екатеринбурге полуторагодовалый ребенок неделю находится в коме из-за менингита
В Екатеринбурге полуторагодовалый мальчик находится неделю в коме из-за менингококковой инфекции, сообщает ИА «Новый день».
По словам родителей, у ребенка вечером после прогулки поднялась температура до 37,6. Ее попытались сбить при помощи жаропонижающих средств и вызвали скорую в 19:00. В 21:37 родители снова позвонили диспетчеру, потому что машина не приехала, а температура подскочила до 39,8. После этого родители звонили еще два раза. Последний раз был уже в 3:25 утра, когда у ребенка начались судороги. В течение 20 минут машина приехала на вызов.
Однако в пресс-службе Минздрава ситуацию описали иначе. После первого звонка вызов действительно был поставлен на ожидание, потом поступил еще один с уточнением времени приезда. В 21:37 звонил отец ребенка, который отменил вызов по причине того, что ребенок спит. После этого в 3:42 позвонила бабушка ребенка и сообщила о судорогах. При этом, родственники хотели отказаться от госпитализации, но врачам скорой помощи удалось их уговорить.
В больнице мальчику сбили температуру, а утром врачи обнаружили сыпь. При первичном осмотре она отсутствовала. Ребенок сразу был направлен в реанимацию. На данный момент он уже неделю находится в коме. Его бабушка написала в Минздрав обращение, в котором просит разобраться, почему диагноз ставили так долго.