В Екатеринбурге полуторагодовалый ребенок неделю находится в коме из-за менингита

По словам родителей, у ребенка вечером после прогулки поднялась температура до 37,6. Ее попытались сбить при помощи жаропонижающих средств и вызвали скорую в 19:00. В 21:37 родители снова позвонили диспетчеру, потому что машина не приехала, а температура подскочила до 39,8. После этого родители звонили еще два раза. Последний раз был уже в 3:25 утра, когда у ребенка начались судороги. В течение 20 минут машина приехала на вызов.

Однако в пресс-службе Минздрава ситуацию описали иначе. После первого звонка вызов действительно был поставлен на ожидание, потом поступил еще один с уточнением времени приезда. В 21:37 звонил отец ребенка, который отменил вызов по причине того, что ребенок спит. После этого в 3:42 позвонила бабушка ребенка и сообщила о судорогах. При этом, родственники хотели отказаться от госпитализации, но врачам скорой помощи удалось их уговорить.