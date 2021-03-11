Истекавшего кровью пса с улицы спасли волонтёры в Сысерти

Истекавшего кровью пса с улицы спасли волонтёры в Сысерти

Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: E1.ru
Истекавший кровью пёс был спасён в Сысерти волонтёрами из Екатеринбурга. Собаку местные жители видели на улицах несколько месяцев.

Пёс ходил по улицам, просил у прохожих еду, однако агрессию не проявлял и шёл на контакт, пишет Е1 со ссылкой на местную жительницу.

А недавно я увидела пост другой девушки о том, что этот пес на улице весь в крови. Мы приехали, увидели много крови на тротуаре, собаку забрали, рассказывает девушка.

Фото:e1.ru

Пса забрали волонтёры в Екатеринбург. Его назвали Дик. Как рассказала девушка, у него на шее было аккуратное отверстие и повреждена вена. Из раны текла кровь. Других травм у собаки не обнаружено. Девушка рассказывает, что ситуация непонятная. Врачи считают, что Дик подрался с другими собаками.

Напомним, 25 февраля сообщалось и собаке, которая застряла в яме в Березовском. По словам очевидцев, они обратились в службу зоозащиты, однако специалисты отказались приехать. Тогда они попросили о помощи рабочих со стройки, которая находилась рядом. Мужчины взяли лестницу и достали животное, после чего собака убежала.

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