Истекавшего кровью пса с улицы спасли волонтёры в Сысерти

Пёс ходил по улицам, просил у прохожих еду, однако агрессию не проявлял и шёл на контакт, пишет Е1 со ссылкой на местную жительницу.
А недавно я увидела пост другой девушки о том, что этот пес на улице весь в крови. Мы приехали, увидели много крови на тротуаре, собаку забрали, рассказывает девушка.
Пса забрали волонтёры в Екатеринбург. Его назвали Дик. Как рассказала девушка, у него на шее было аккуратное отверстие и повреждена вена. Из раны текла кровь. Других травм у собаки не обнаружено. Девушка рассказывает, что ситуация непонятная. Врачи считают, что Дик подрался с другими собаками.
Напомним, 25 февраля сообщалось и собаке, которая застряла в яме в Березовском. По словам очевидцев, они обратились в службу зоозащиты, однако специалисты отказались приехать. Тогда они попросили о помощи рабочих со стройки, которая находилась рядом. Мужчины взяли лестницу и достали животное, после чего собака убежала.