Истекавшего кровью пса с улицы спасли волонтёры в Сысерти

Напомним, 25 февраля сообщалось и собаке, которая застряла в яме в Березовском. По словам очевидцев, они обратились в службу зоозащиты, однако специалисты отказались приехать. Тогда они попросили о помощи рабочих со стройки, которая находилась рядом. Мужчины взяли лестницу и достали животное, после чего собака убежала.