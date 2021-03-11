Уралец получил 9 лет за убийство электрошнуром мастера спорта по конькобежному спорту

Следствие установило, что мужчина продолжительное время вел асоциальный образ жизни. По просьбе потерпевшего он был устроен администратором базы отдыха «Елочка», расположенной в районе Белоярского водохранилища.
Вскоре потерпевший — 56-летний житель Екатеринбурга, который имел звание «мастер спорта» по конькобежному спорту, трудоустроился туда же и работал с осужденным посменно.
В процессе работы потерпевший критиковал осужденного и обвинял его в лени. В сентябре 2020 года товарищи поругались. В процессе конфликта осужденный избил екатеринбуржца и задушил его электрошнуром. Осознав, что произошло, мужчина позвонил в полицию и сознался в содеянном.
В результате суд назначил уральцу наказание в виде девяти лет и шести месяцев колонии. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, перед судом Нижнего Тагила предстанет мужчина, который совершил попытку убийства беременной сожительницы и ее дочери.