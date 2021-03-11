Уралец получил 9 лет за убийство электрошнуром мастера спорта по конькобежному спорту

В процессе работы потерпевший критиковал осужденного и обвинял его в лени. В сентябре 2020 года товарищи поругались. В процессе конфликта осужденный избил екатеринбуржца и задушил его электрошнуром. Осознав, что произошло, мужчина позвонил в полицию и сознался в содеянном.