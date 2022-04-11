В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний свердловский разведчик

В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний свердловский разведчик
В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний свердловский разведчик
Сегодня, 14:37ПроисшествияФото: pixabay.com
Известно, что юноша из Полевского погиб еще 27 февраля, но весть о его кончине дошла до родных 8 апреля. Подробности произошедшего пока не известны.

В Украине погиб 18-летний Свердловский разведчик. Об этом сообщает издание URA.RU ссылаясь на данные, предоставленные администрацией.

Погибший - контрактник из Полевского Александр Попов. По словам советника главы Полевского по СМИ Евгения Вахромеева, в настоящий момент происходит обсуждение вопросов о том, как можно помочь семье погибшего.

Также он сказал, что семья Попова уже в курсе произошедшего, но подробных данных о том, как это случилось, пока нет, их собирают.

В социальных сетях приятели военного пишут, что он погиб еще 27 февраля, но в Полевском об этом узнали только 8 апреля. Также они написали, что юноша отправился на службу в армии летом прошлого года, а затем по контракту отправился в Украину.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
солдатпогибшийвоенный
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы