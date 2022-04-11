В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний свердловский разведчик

Известно, что юноша из Полевского погиб еще 27 февраля, но весть о его кончине дошла до родных 8 апреля. Подробности произошедшего пока не известны.

В Украине погиб 18-летний Свердловский разведчик. Об этом сообщает издание URA.RU ссылаясь на данные, предоставленные администрацией. Погибший - контрактник из Полевского Александр Попов. По словам советника главы Полевского по СМИ Евгения Вахромеева, в настоящий момент происходит обсуждение вопросов о том, как можно помочь семье погибшего. Также он сказал, что семья Попова уже в курсе произошедшего, но подробных данных о том, как это случилось, пока нет, их собирают. В социальных сетях приятели военного пишут, что он погиб еще 27 февраля, но в Полевском об этом узнали только 8 апреля. Также они написали, что юноша отправился на службу в армии летом прошлого года, а затем по контракту отправился в Украину.

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