В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний свердловский разведчик

В Украине погиб 18-летний Свердловский разведчик. Об этом сообщает издание URA.RU ссылаясь на данные, предоставленные администрацией.
Погибший - контрактник из Полевского Александр Попов. По словам советника главы Полевского по СМИ Евгения Вахромеева, в настоящий момент происходит обсуждение вопросов о том, как можно помочь семье погибшего.
Также он сказал, что семья Попова уже в курсе произошедшего, но подробных данных о том, как это случилось, пока нет, их собирают.
В социальных сетях приятели военного пишут, что он погиб еще 27 февраля, но в Полевском об этом узнали только 8 апреля. Также они написали, что юноша отправился на службу в армии летом прошлого года, а затем по контракту отправился в Украину.