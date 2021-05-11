Водитель иномарки въехал в мотоциклиста на Вагоностроителей в Нижнем Тагиле

На перекрестке Вагоностроителей — Циолковского произошло ДТП с мотоциклом. На месте стоял автомобиль «скорой», сообщают подписчики «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте».
Водитель «Фольксваген Пассат» 1984 года рождения допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, под управлением мужчины 1973 года рождения. Мотоциклист в этот момент остановился на перекрестке из-за загоревшегося «красного» сигнала светофора, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате аварии медицинская помощь была оказана байкеру. У мужчины предполагается сотрясение головного мозга. Он был осмотрен медиками и отпущен домой.
Предварительной причиной ДТП в ГИБДД назвали несоблюдение дистанции водителем иномарки.
Напомним, 11 мая сообщалось, как 7-летний ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с фурой на ЕКАД.