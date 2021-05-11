За похищение арбитражного управляющего перед судом предстанут четыре уральца

Уголовное дело о похищении арбитражного управляющего и совершении нападений, в результате которых были похищены векселя и свыше 27 миллионов рублей, было направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Четыре свердловчанина обвиняются в совершении преступлений по статье 162 УК РФ (Организация разбоя), статье 162 УК РФ (Разбой), статье 126 УК РФ (Похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Версия следствия гласит, что екатеринбуржец 1986 года рождения узнал, что у его знакомой имеется крупная сумма денег. Он решил вместе с соучастником найти троих исполнителей. 25 декабря 2018 года исполнители дождались потерпевшую у ее квартиры и совершили нападение. Однако в помещении они не обнаружили крупную сумму денег, поэтому похитили 155 тысяч рублей и два телефона, на общую сумму 235 тысяч рублей. В ноябре 2019 года тому же обвиняемому 1986 года рождения стало известно, что у одного из арбитражных управляющих имеются векселя банка на сумму не менее 34 миллионов рублей. 28 ноября 2019 года исполнители похитили мужчину и на протяжении нескольких дней перемещали его по городу. В результате злоумышленники похитили векселя на сумму 25 миллионов рублей, а также сняли с банковской карты потерпевшего около 2 миллионов рублей. 2 декабря 2019 года они высадили мужчину в поселке Садовый. Его тело было обнаружено на следующий день. Отмечается, что один из обвиняемых, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в апреле 2021 года был приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Напомним, 11 мая стало известно, что криминальный авторитет 90-х Андрей Овчинников был оправдан судом Екатеринбурга. Сторона обвинения запрашивала 8,5 года лишения свободы по статьям за организацию и похищение человека из корыстных побуждений, а также за незаконные приобретение и хранение боеприпасов. Криминальный авторитет 90-х был опрадан судом Екатеринбурга

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