Мотоцикл и Renault столкнулись на перекрёстке в Верхней Пышме

Авария произошла около 7 часов утра. Дорогу не поделили мотоцикл и автомобиль Renault Sandero. Вероятно, кто-то поспешил проехать на красный свет.

Байкер, по словам местных жителей, после ДТП лежал на земле, но он был живой. Вскоре за ним приехала скорая, пишут в группе «Верхняя Пышма. Среднеуральск. 8 район».