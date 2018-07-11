Мотоцикл и Renault столкнулись на перекрёстке в Верхней Пышме

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9 июля в Верхней Пышме на перекрёстке улицы Калинина и Успенского проспекта произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла около 7 часов утра. Дорогу не поделили мотоцикл и автомобиль Renault Sandero. Вероятно, кто-то поспешил проехать на красный свет.
Очевидцы рассказали, что иномарку с места аварии увозил эвакуатор.
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Байкер, по словам местных жителей, после ДТП лежал на земле, но он был живой. Вскоре за ним приехала скорая, пишут в группе «Верхняя Пышма. Среднеуральск. 8 район».
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