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Мотоцикл и Renault столкнулись на перекрёстке в Верхней Пышме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мотоцикл и Renault столкнулись на перекрёстке в Верхней Пышме

11 июля, 07:30Происшествия
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