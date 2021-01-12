В Нижнем Тагиле идут поиски родных найденной на Кирпичном погибшей пенсионерки

В Нижнем Тагиле идут поиски родных найденной на Кирпичном погибшей пенсионерки

Сегодня, 14:05ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции № 16 продолжают устанавливать личность пожилой женщины, которая погибла при неизвестных обстоятельствах, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Труп пенсионерки был обнаружен 3 января в районе дома № 77а на улице Краснознаменная. На вид женщине около 70 лет, волосы темные. При себе имела банку с гранатовым соком, салатницу, банан и ключи от квартиры.

Была одета в темную шапку, шарф с оттенками сиреневого цвета, зимнюю куртку темно-серого цвета, клетчатую рубаху, темные штаны и зимние ботинки.

Любого, кто владеет какой-либо информацией или может установить личность пенсионерки, просят связаться с тагильским отделом полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02, либо по номеру 02.

Photo:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Напомним, по словам женщины, знакомой с ситуацией, тело пенсионерки было обнаружено на Кирпичном на заправке «Газпром». Лицо бабушки погрызли собаки.

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