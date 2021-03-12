Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд построит АО «Интертехэлектро»

Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд построит АО «Интертехэлектро»

Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Не состоялся конкурс на строительство мусоросортировочного завода и полигона в Нижнем Тагиле. Контракт будет заключен с АО «Интертехэлектро» на почти 2,8 миллиарда рублей как с единственным заявившимся.

Почти в 2,8 миллиарда рублей обойдется строительство «под ключ» объектов, на которых производится обработка, накопление и захоронение ТКО в Нижнем Тагиле.

Начальная сумма аукциона превышала три миллиарда рублей. На тендер заявилась одна компания — АО «Интертехэлектро». Рассмотрение заявок прошло 9 марта 2021 года. Заказчиком выступает АО «Облкоммунэнерго».

В соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг, признать конкурс несостоявшимся по причине одной поданной заявки. Заключить договор с единственным заявившемся, сказано в решении по закупке.

Срок выполнения проекта назначен в течение 20 месяцев с момента передачи заказчиком проектной документации. Оплата за выполнение проекта будет произведена в течение 150 календарных дней, после приема выполненных работ. Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, плановый срок эксплуатации обозначен в размере 25 лет.

Московское акционерное общество «Интертехэлектро» имеет право вести деятельность по 17 кодам ОКВЭД, в том числе выступать в качестве генерального подрядчика, вести строительство жилых и нежилых зданий, подготавливать строительные площадки, вести деятельность в области архитектуры, управлять проектами строительства, проводить надзор и контроль по проектам и так далее.

В 2019 году АО получило чистую прибыль в размере почти 128,5 миллиона рублей. Общий доход составил свыше 3,1 миллиарда рублей. По данным Спарк, риски работы с компанией оцениваются как низкие.

Летом этого года мы должны начать строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. Как только мы получим все разрешения и позволит погода, незамедлительно приступим к строительству объектов, рассказал редакции TagilCity.ru генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

По словам руководителя, вод в строй нового комплекса и полигона намечен на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что данный проект мусоросортировочного завода и полигона является необходимым для города, как решающий проблему утилизации ТКО на многие годы вперед. Министр энергетики Николай Смирнов подчеркнул, что с реализацией проекта следует успеть до 2022 года. Именно в этом году закончится срок эксплуатации уже действующего в городе полигона коммунальных отходов. Планируется, что ТКО будут свозиться исключительно из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

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