Пожилая женщина пострадала при столкновении двух такси в Екатеринбурге

Пожилая женщина пострадала при столкновении двух такси в Екатеринбурге

Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Автомобили такси Lada Granta и Volkswagen Polo столкнулись 12 марта на улице Фурманова в Екатеринбурге. В результате аварии пострадала пожилая женщина.

В Volkswagen Polo врезалась Lada Granta, выехавшая на встречную полосу. Водитель объяснил аварию тем, что дернул ручник, попытавшись выровнять машину при заносе на скользкой дороге и его выбросило на дорогу, где проезжал Volkswagen Polo, сообщает Е1. Оба автомобилиста занимаются пассажироперевозками в такси.

В отечественном авто пострадала пожилая женщина. У нее диагностированы ушибы, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Пострадавшая доставлена в больницу.

Уточняется, что водитель Lada осуществлял деятельность в такси Maxim нелегально. У него отсутствовали документы на осуществление деятельности.

Пассажирка другого такси Uber не пострадала.

Напомним, 7 февраля в Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись автомобили Росгвардии и такси. Последний от удара отбросило в столб.

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