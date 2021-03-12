Пожилая женщина пострадала при столкновении двух такси в Екатеринбурге

В Volkswagen Polo врезалась Lada Granta, выехавшая на встречную полосу. Водитель объяснил аварию тем, что дернул ручник, попытавшись выровнять машину при заносе на скользкой дороге и его выбросило на дорогу, где проезжал Volkswagen Polo, сообщает Е1. Оба автомобилиста занимаются пассажироперевозками в такси.