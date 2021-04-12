Из колонии Тагила действует мошенник от имени Митрополита Евгения Кульберга

Из колонии Тагила действует мошенник от имени Митрополита Евгения Кульберга
Сегодня, 07:15ПроисшествияФото: пресс-служба епархии Нижнего Тагила
Полиция вычислила мошенника, который, находясь в исправительной колонии Нижнего Тагила, пытается от имени Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга выманить деньги у граждан по телефону.

Телефонный аферист в Свердловской области решил попробовать использовать в своей мошеннической схеме имя Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, чтобы выманить деньги из людей.

Известно о двух таких случаях, рассказал сам Митрополит в соцсетях. Он сообщил, что в одном случае злоумышленник по телефону попросили у его знакомой 9 тысяч рублей, а затем такое же обращение поступило в Москву к руководству женщины

Если вам поступит звонок от моего имени «дай денег» — не давайте! Требуйте личной встречи, или звоните в епархию,обратился к подписчикам Евгений Кульберг в своем телеграм-канале.

Как сообщает «КП Екатеринбург», стражи правопорядка уже вычислили злоумышленника. Им оказался осужденный из ИК Нижнего Тагила.

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