За убийство из-за детской шутки трое жителей Верхней Пышмы сели в тюрьму

За убийство из-за детской шутки трое жителей Верхней Пышмы сели в тюрьму
За убийство из-за детской шутки трое жителей Верхней Пышмы сели в тюрьму
Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: pixabay.com
В Верхней Пышме женщина заподозрила приятеля в насилии над своими детьми. Она наняла двух мужчин, чтобы те его избили. Прибывшие домой к предполагаемому насильнику мужчины избили его до смерти, а экспертиза показала, что убитый невиновен.

За убийство из-за детской шутки трое жителей Верхней Пышмы получили 44 года тюрьмы. В Верхней Пышме уже вынесен приговор в отношении местных жителей, устроивших самосуд над невиновным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор был вынесен сегодня, 12 апреля. Судят двух мужчин – 34-летнего и 33-летнего, а также 26-летнюю женщину. Их признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть). Также мужчин осудили по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Известно, что в конце лета 2020 года в Верхней Пышме 26-летняя женщина оставила своих несовершеннолетних дочерей подруге и своему приятелю (будущему потерпевшему). Во время следующей встречи дети рассказали маме о совершении в отношении них противоправных действий.

Тогда два приятеля женщины приехали в СНТ «Жасмин» в дом предполагаемого насильника, где сильно его избили, после чего совершили над ним насильственный акт. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В ходе следственной проверки стало известно, что вероятнее всего противоправных действий в отношении детей убитый не совершал.

Одного вершителя правосудия посадили на 15 лет, а второго на 19. Для женщины избрали наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы. Приговор еще не вступил в силу.

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