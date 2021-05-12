Уральского боксера обвиняют в избиении 50-летнего мужчины на глазах у свидетелей

Уральского боксера обвиняют в избиении 50-летнего мужчины на глазах у свидетелей
Уральского боксера обвиняют в избиении 50-летнего мужчины на глазах у свидетелей
Сегодня, 22:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
50-летний мужчина получил травмы на глазах у свидетелей в Лесном. Прошло почти два года, но в уголовном деле так и нет обвиняемого. По словам жены пострадавшего, нападавший проходит как свидетель.

Инцидент произошел в августе 2019 года. 50-летний мужчина ехал на рыночную площадь, однако путь ему перегородила неправильно припаркованная иномарка другого водителя. Так как хозяина рядом не было, мужчина пнул колесо, чтобы сработала сигнализация. Когда хозяин появился, произошел конфликт. В результате владелец иномарки привез на рынок боксера Альберта Абдулова, который позвал 50-летнего уральца «выйти поговорить». На улице боксер нокаутировал мужчину. Удар был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Жена пострадавшего заявила, что на данный момент судебно-медицинская экспертиза так и не была проведена, а в уголовном деле по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) до сих пор нет подозреваемых.

У него сломана височная кость, сломан нос от удара, порваны челюстные отростки, перелом ноги,сообщила женщина изданию Е1.

Напомним, нападением на 82-летнего пенсионера закончился конфликт между пациентами в екатеринбургской больнице № 23 Екатеринбурга. Соседи по палате отмечали 9 мая и мешали дедушке спать.

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