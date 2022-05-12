19-летняя студентка в Екатеринбурге чуть не умерла из-за перепутанной жидкости

19-летняя студентка причинила себе вред в общежитии колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге. Прибывшие медики успели ее откачать. Инцидент произошел с 5 на 6 мая.

Родители других студентов утверждают, что во всем виновато руководство учебного заведения, а девушка пыталась покончить с собой. По словам одной из мам, утром в общежитие прибыли полицейские и скорая помощь. Руководство, говорит мама, произошедшее замалчивает. Директор колледжа Андрей Козлов сообщил, что девушка, возможно, ненамеренно причинила себе вред, перепутав жидкости. По его словам, как только стало известно о случившемся, на место сразу была вызвана скорая. Медики оказали всю необходимую помощь. Он добавил, что на данный момент жизни студентки ничего не угрожает, а ситуация находится на контроле. Девушку уже выписывают из больницы и она отправится на производственную практику. Козлов добавил, что руководство разбирается в произошедшем. Девушка проживала с соседками, отношения у них были хорошие. Директор отмечает, что полиция также начала проверку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter