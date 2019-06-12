В Екатеринбурге автоледи насмерть сбила велосипедиста

Автоледи поехала на запрещающий сигнал светофора и сбила велосипедиста, переезжавшего дорогу справа налево на зеленый сигнал светофора.

С места ДТП 29-летнего мужчину госпитализировали с переломами обеих ног и черепно-мозговой травмой, вскоре он скончался.