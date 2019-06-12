В Екатеринбурге автоледи насмерть сбила велосипедиста
Сегодня, 14:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге 11 июня 29-летняя женщина на Lada Granta сбила велосипедиста, от чего тот скончался в больнице, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Автоледи поехала на запрещающий сигнал светофора и сбила велосипедиста, переезжавшего дорогу справа налево на зеленый сигнал светофора.
С места ДТП 29-летнего мужчину госпитализировали с переломами обеих ног и черепно-мозговой травмой, вскоре он скончался.
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