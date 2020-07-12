Пожар в районе перевала Дятлова локализован на площади 40 гектаров

Лесной пожар начался 9 июля. Фонд памяти группы Дятлова планировал провести экспедицию на место, где в 1959 году погибли студенты УПИ. Однако ее пришлось отменить из-за бушующего там пожара.

В региональном Минприроды уточнили, что возгорание началось недалеко от туристической тропы и распространилось далее, охватив большую часть леса. На месте работали шесть специалистов на вертолёте. Спасателям удалось локализовать пожар.