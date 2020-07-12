Пожар в районе перевала Дятлова локализован на площади 40 гектаров
Сегодня, 13:43ПроисшествияФото: Скриншот видео РЕН-ТВ
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В Свердловской области пожар на перевале Дятлова сумели локализовать на площади 40 га, сообщает ТАСС.
Лесной пожар начался 9 июля. Фонд памяти группы Дятлова планировал провести экспедицию на место, где в 1959 году погибли студенты УПИ. Однако ее пришлось отменить из-за бушующего там пожара.
В региональном Минприроды уточнили, что возгорание началось недалеко от туристической тропы и распространилось далее, охватив большую часть леса. На месте работали шесть специалистов на вертолёте. Спасателям удалось локализовать пожар.
Напомним, вчера Генпрокуратура озвучила итоги расследования, проведённого после 60 лет после гибели на перевале туристов. По данным ведомства, группа Дятлова погибла в результате схода лавины.
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