Из социально-реабилитационного центра Невьянска сбежали два подростка

Из социально-реабилитационного центра Невьянска сбежали два подростка
Из социально-реабилитационного центра Невьянска сбежали два подростка
Сегодня, 14:21ПроисшествияФото: МО МВД России «Невьянский»
В Невьянске сотрудники полиции разыскивает двух подростков, которые сбежали из Социально-реабилитационного центра.

11 июля в районе 09.00 часов утра два брата самовольно покинули место постоянного проживания, и до настоящего времени не вернулись,сообщили в МО МВД России «Невьянский».

Приметы пропавших: Нижник Дмитрий Юрьевич 2004 года рождения, среднего телосложения, русые волосы. Был одет: темная футболка, белые носки, кроссовки белые из кожзам.

Нижник Юрий Евгеньевич 2005 года рождения, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет: синие джинсовые бриджи, черная короткая куртка, кроссовки.

Если вы видели разыскиваемых или знаете, где они могут находиться, то сообщите об этом по телефону дежурной части МО МВД России «Невьянский» 8(34356)-2-38-68.

Материалы по теме:
полициярозыскНевьянсксоциально-реабилитационный центрпропали
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы