Из социально-реабилитационного центра Невьянска сбежали два подростка

11 июля в районе 09.00 часов утра два брата самовольно покинули место постоянного проживания, и до настоящего времени не вернулись,сообщили в МО МВД России «Невьянский».
Приметы пропавших: Нижник Дмитрий Юрьевич 2004 года рождения, среднего телосложения, русые волосы. Был одет: темная футболка, белые носки, кроссовки белые из кожзам.
Нижник Юрий Евгеньевич 2005 года рождения, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет: синие джинсовые бриджи, черная короткая куртка, кроссовки.
Если вы видели разыскиваемых или знаете, где они могут находиться, то сообщите об этом по телефону дежурной части МО МВД России «Невьянский» 8(34356)-2-38-68.