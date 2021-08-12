Откуда дыра в «Союзе»? Екатеринбургского астронавта проверят на полиграфе

Астронавтов, кто учувствовал в экспедиции на МКС в 2018 году, проверят на полиграфе. Среди них и Екатеринбуржец Сергей Прокопьев. Все дело в том, что в космическом корабле обнаружили дыру.

Отверстие появилось в бытовом отсеке. После обнаружения неполадки российские космонавты прошли проверку на детекторе лжи, а вот астронавты NASA отказались, сообщает ТАСС со ссылкой на инсайдера. Как сообщил источник, дыру просверлили в шпангоуте корабля. Это соответствует тому, что на корабле находился человек, который не проходил подготовку по устройству «Союза». Специалисты считают, что данные повреждения не могли быть сделаны на Земле. Напомним, На международной космической станции выявлена утечка воздуха, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После проведения анализа и поиска места утечки воздуха, было установлено, что оно располагается в служебном модуле «Звезда», где находится научная аппаратура. На МКС обнаружили утечку воздуха

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