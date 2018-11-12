Пожилой мужчина погиб в пожаре в Горноуральском ГО

12 ноября в 04:11 в МЧС поступила информация о возгорании дома на улице Петрокаменской в Новой деревне Горноуральского городского округа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. В тушении также приняли участие добровольцы населенного пункта.

Открытое горение было ликвидировано в 3:28. В процессе проливки и разборки сгоревших конструкции пожарные обнаружили сгоревший труп мужчины, им оказался 57-летний хозяин дома.