Пожилой мужчина погиб в пожаре в Горноуральском ГО
Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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12 ноября в 4:11 в Новой деревне в Горноуральском городском округе произошел пожар, в результате которого погиб 57-летний хозяин дома.
Сюжеты: Пригород
12 ноября в 04:11 в МЧС поступила информация о возгорании дома на улице Петрокаменской в Новой деревне Горноуральского городского округа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. В тушении также приняли участие добровольцы населенного пункта.
Открытое горение было ликвидировано в 3:28. В процессе проливки и разборки сгоревших конструкции пожарные обнаружили сгоревший труп мужчины, им оказался 57-летний хозяин дома.
Предварительной причиной возгорания спасатели называют неосторожность при курении или нарушение правил эксплуатации электроприборов. В настоящий момент организована проверка по факту происшествия, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.
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