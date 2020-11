На Урале на железной дороге водитель авто сбежал после столкновения с локомотивом

На 38 километре перегона станции Седельниково — Решёты произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По факту происшествия проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда. По данным прокуратуры, водитель УАЗ после столкновения с локомотивом скрылся с места происшествия. На данный момент личность водителя устанавливается. Напомним, 30 октября на ж/д станции Ивдель-1 грузовик протаранил стоявший грузовой состав. Водитель тягача «Фиат Лайнер» не справился с управлением во время спуска со склона и выехал на ж/д пути, где столкнулся со стоявшим составом. По данному факту проводится проверка.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter