На Урале на железной дороге водитель авто сбежал после столкновения с локомотивом

Напомним, 30 октября на ж/д станции Ивдель-1 грузовик протаранил стоявший грузовой состав. Водитель тягача «Фиат Лайнер» не справился с управлением во время спуска со склона и выехал на ж/д пути, где столкнулся со стоявшим составом. По данному факту проводится проверка.