Екатеринбургская епархия начала проверку монастыря схимонаха Сергия

Выезд комиссии назначен на 6 ноября.
По словам источника, они будут проверять соблюдение правил эксплуатации зданий, а также газовое хозяйство. Для его проверки в состав комиссии входят квалифицированные технические специалисты.
Получить комментарий представителя монастыря Всеволода Могучева не удалось, в пресс-службе Екатеринбургской епархии также не прокомментировали сообщение.
В прошлый раз представителей Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь. Тогда представители РПЦ написали заявление в следственный комитет. На его основании было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование богослужению (ч.3 ст.148) и самоуправство (ст. 330 УК РФ)
Напомним, схимонаха Сергия отлучил от церкви за опальные проповеди и критику в адрес политического руководства.