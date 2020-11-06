Екатеринбургская епархия начала проверку монастыря схимонаха Сергия

Екатеринбургская епархия начала проверку монастыря схимонаха Сергия

Сегодня, 15:47ОбществоPhoto: скриншот видео на YouTube канале Всеволода Могучева
В Среднеуральский женский монастырь опального схимонаха Сергия снова едут проверяющие из епархии Екатеринбурга, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в религиозных кругах.

Выезд комиссии назначен на 6 ноября.

По словам источника, они будут проверять соблюдение правил эксплуатации зданий, а также газовое хозяйство. Для его проверки в состав комиссии входят квалифицированные технические специалисты.

Получить комментарий представителя монастыря Всеволода Могучева не удалось, в пресс-службе Екатеринбургской епархии также не прокомментировали сообщение.

В прошлый раз представителей Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь. Тогда представители РПЦ написали заявление в следственный комитет. На его основании было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование богослужению (ч.3 ст.148) и самоуправство (ст. 330 УК РФ)

Напомним, схимонаха Сергия отлучил от церкви за опальные проповеди и критику в адрес политического руководства.

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