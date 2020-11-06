Екатеринбургская епархия начала проверку монастыря схимонаха Сергия

В прошлый раз представителей Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь. Тогда представители РПЦ написали заявление в следственный комитет. На его основании было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование богослужению (ч.3 ст.148) и самоуправство (ст. 330 УК РФ)