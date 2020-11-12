В Екатеринбурге высокопоставленный сотрудник ФСБ потерял сознание за рулем

В Екатеринбурге высокопоставленный сотрудник ФСБ потерял сознание за рулем

Сегодня, 15:22ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге 8 ноября на улице Колмогорова мужчина за рулем KIA потерял сознание. Им оказался высокопоставленный подполковник ФСБ.

Очевидцы заметили автомобиль, который медленно ехал по дороге, а затем остановился на встречной полосе. Водитель не двигался.

На помощь подоспели сотрудники ДПС. Один из них выбил стекло автомобиля, чтобы добраться до водителя. Присутствовавшие очевидцы утверждали, что запах алкоголя отсутствовал.

Мужчину извлекли из автомобиля и госпитализировали в Областную клиническую больницу № 1.

По данным E1, анализы не выявили в крови водителя запрещенных веществ или алкоголя. Возможно, проблемы со здоровьем возникли на фоне стресса и переработок. На данный момент силовик проходит курс лечения и идет на поправку.

Напомним, 25 октября в Нижнем Тагиле в отдел полиции № 16 поступило сообщение о том, что в вентиляционном канале на чердаке жилого дома застрял мужчина. На место происшествия выехала поисково-спасательная группа. Они разобрали часть вентиляции и помогли пострадавшем выбраться.

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