В Екатеринбурге осужден мужчина за нападение и незаконное хранение оружия

Уроженец Республики Дагестан Шамиль Абдурашидов, 1988 года рождения осужден по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Абдурашидов, узнал от своей знакомой, являющейся директором коммерческой организации, о наличии долга другой фирмы перед фирмой своей знакомой. При этом, подсудимому было известно, что каждый месяц руководитель фирмы-должника передает средства в счет погашения долга.

28 мая 2018 года Абдурашидов встретился с представителем фирмы-должника под выдуманным предлогом, что он действует в интересах организации своей знакомой, и стал угрожать девушке насилием, требуя вернуть долг. При этом он угрожал ей ножом.

Чтобы девушка не могла уехать с места встречи, ножом мужчина проколол ей два колеса на автомобиле «Ауди А6».

Кроме того, на место встречи стали прибывать неизвестные, тем самым оказывая на девушку психологическое давление. Представитель фирмы, испугавшись угроз, попыталась сесть в свой автомобиль, но Абдурашидов вытащил ее из него. После этого он заставил девушку поставить машину на стоянку и передать ему ключи от нее.

При этом обвиняемый заявил, что автомобиль останется у него «за неудобства», а долг оплатить придется.

Кроме того, Абдурашидова признали виновным в незаконном приобретении и хранении нестандартного гладкоствольного огнестрельного оружия. Его гражданин перевозил в автомобили, пока его не изъяли сотрудники полиции в апреле 2019 года.