15-летняя свердловчанка погибла в ДТП на трассе под Самарой

Skoda управлял 44-летний мужчина. Предварительная информация гласит, что он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц», сообщает 63.ру со ссылкой на пресс-службу областного главка.
В иномарке находилась семья со Среднего Урала. Во время аварии 15-летняя девочка скончалась от полученных травм. Ее отец, находящийся за рулем, был экстренно госпитализирован.
Местной прокуратурой организована проверка.
Напомним, 10 декабря на свердловской трассе Mitsubishi вылетел в кювет. Водитель скончался на месте.