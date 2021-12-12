15-летняя свердловчанка погибла в ДТП на трассе под Самарой

Авария, в котором скончалась 15-летняя девочка из Свердловской области, случилась 12 декабря на трассе М-5 «Урал» под Самарой. Иномарка врезалась в грузовой автомобиль.

Skoda управлял 44-летний мужчина. Предварительная информация гласит, что он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц», сообщает 63.ру со ссылкой на пресс-службу областного главка. В иномарке находилась семья со Среднего Урала. Во время аварии 15-летняя девочка скончалась от полученных травм. Ее отец, находящийся за рулем, был экстренно госпитализирован. Местной прокуратурой организована проверка. Напомним, 10 декабря на свердловской трассе Mitsubishi вылетел в кювет. Водитель скончался на месте. Пассажир отделался испугом: водитель из Асбеста улетел в кювет и погиб

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