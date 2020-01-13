Нашли вмерзшим в лед реки: на Урале найдено тело мужчины с перевернувшейся лодки
На Урале в реке Лозьва было найдено тело погибшего мужчины из перевернувшейся лодки, сообщает «Комсомольская правда».
Родные опознали 32-летнего Павла Бахтиярова — главу семьи, которая погибла когда направлялась домой из поселка Вижай в поселок Ушма.
Погибшее лицо было опознано родственниками. Сейчас тело направлено на судебную медицинскую экспертизу, цель которой установить точные время и причину смерти погибшего, рассказали в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.
Тело мужчины было найдено охотниками. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено.
Первого августа на реке Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой мужчина передвигался по реке со своей семьей — женой и тремя детьми. В тот день семья отправилась в медицинское учреждение и 50 км пути пришлось преодолевать по реке. Тела женщины и двоих детей были найдены. Тело шестимесячного ребенка не обнаружено.