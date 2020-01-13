В Екатеринбурге скончался мальчик из Нижнего Тагила с ранением в голову

Родные Егора искали несколько месяцев нейрохирургов, которые взялись бы за операцию по удалению пули из его головы. Но во всех клиниках им отказывали.

По словам сестры, мальчик скончался вчера. Второго января ему исполнилось восемь лет.

Виновному в происшествии мужчине предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса, сообщает E1 со ссылкой на адвоката семьи погибшего. По его словам, максимальное наказание, которое может быть назначено — это пять лет лишения свободы. Однако, даже если его возьмут под стражу, то в заключении он проведет меньше пяти лет, потому что один день в СИЗО приравнивается к 1,5 в колонии.

Пятого августа в Нижнем Тагиле нетрезвый 35-летний мужчина стрелял по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову семилетнего Егора. Он был доставлен в Екатеринбург на вертолете. За несколько месяцев мальчику было проведено десять операций на головном мозге. Прогнозов врачи не давали по поводу того, сколько Егор сможет прожить в таком состоянии.