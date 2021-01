Тушили всю ночь: в Екатеринбурге загорелся склад со вторсырьем

В Екатеринбурге всю ночь пожарные тушили пожар, возникший на складе со вторсырьем. Из-за высокой температуры на площадки 250 квадратных метров частично обрушилась кровля.

Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило 12 января в 22.37, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. На улице Краснодарская, 13 произошел пожар на территории промышленной площадки в ангаре со вторсырьем. Для координации действий на месте был развернут оперативный штаб. На место происшествия выехали 66 человек личного состав и 16 единиц спецтехники. Также туда прибыла передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара. Открытое горение было ликвидировано в 02.37. Передвижная лаборатория в зоне пожара превышения ПДК вредных веществ не зафиксировала. В 06.33 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. Напомним, 12 января произошел еще один крупный пожар в Среднеуральске. Горел ангар со смазочными материалами. Общая площадь составила 800 квадратных метров. В результате пострадал один человек. На Урале загорелся склад с горюче-смазочными материалами внутри

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter