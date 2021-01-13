Тушили всю ночь: в Екатеринбурге загорелся склад со вторсырьем

Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метра.
Сообщение о возгорании поступило 12 января в 22.37, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. На улице Краснодарская, 13 произошел пожар на территории промышленной площадки в ангаре со вторсырьем.
Для координации действий на месте был развернут оперативный штаб. На место происшествия выехали 66 человек личного состав и 16 единиц спецтехники. Также туда прибыла передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара.
Открытое горение было ликвидировано в 02.37. Передвижная лаборатория в зоне пожара превышения ПДК вредных веществ не зафиксировала.
В 06.33 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
Напомним, 12 января произошел еще один крупный пожар в Среднеуральске. Горел ангар со смазочными материалами. Общая площадь составила 800 квадратных метров. В результате пострадал один человек.