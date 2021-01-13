В Нижнем Тагиле за один вечер сгорели частный дом и квартира

В Нижнем Тагиле за один вечер сгорели частный дом и квартира

Сегодня, 08:30ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вечером 12 января в Нижнем Тагиле произошло два пожара, в результате которых сгорели частный дом и квартира.

Сообщение о первом возгорании поступило в 20.11. На улице Геологов в поселке Черемшанка на площади 150 квадратных метров сгорел частный дом. В ликвидации участвовали четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Полностью пожар был потушен в 22.53.

Второй пожар произошел в 23.00. На улице Красногвардейская недалеко от железнодорожного вокзала загорелась квартира. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате повреждено домашнее имущество и оконный блок. Пожарные спасли одного человека. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали три единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание было ликвидировано в течение трех минут.

Напомним, днем 12 января произошел еще один пожар в районе поселка Кирпичный. Сгорел гаражный бокс с двумя автомобилями внутри.

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