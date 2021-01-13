В Нижнем Тагиле за один вечер сгорели частный дом и квартира

Второй пожар произошел в 23.00. На улице Красногвардейская недалеко от железнодорожного вокзала загорелась квартира. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате повреждено домашнее имущество и оконный блок. Пожарные спасли одного человека. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали три единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание было ликвидировано в течение трех минут.