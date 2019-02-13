Спрятанные в носок 115 пакетиков с героином были изъяты у жителя Нижнего Тагила
Вчера, 17:59Происшествия
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115 пакетиков с белым порошком полицейские изъяли 8 февраля у 26-летнего тагильчанина. Героин весом 50 граммов был спрятан под ковриком заднего сидения автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
В начале февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о сбыте наркотических веществ. Сотрудники МВД проверили информацию и 8 февраля задержали транспортное средство 26-летнего тагильчанина.
В машине были обнаружены 115 пакетиков с порошком белого цвета. Экспертиза выявила в составе товара 50 граммов героина.
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Подозреваемый признался в приобретении товара через интернет, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
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