Спрятанные в носок 115 пакетиков с героином были изъяты у жителя Нижнего Тагила

В начале февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о сбыте наркотических веществ. Сотрудники МВД проверили информацию и 8 февраля задержали транспортное средство 26-летнего тагильчанина.

В машине были обнаружены 115 пакетиков с порошком белого цвета. Экспертиза выявила в составе товара 50 граммов героина.