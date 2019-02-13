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Спрятанные в носок 115 пакетиков с героином были изъяты у жителя Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спрятанные в носок 115 пакетиков с героином были изъяты у жителя Нижнего Тагила

Вчера, 17:59Происшествия
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