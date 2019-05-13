В Нижнем Тагиле в тройном ДТП пострадал ребенок

ДТП произошло около 18:10. Водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser, направляясь со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила на южном подъезде к городу, врезался в стоящий автомобиль марки Mazda, который от удара въехал в Chery.

В столкновении иномарки получили значительные механические повреждения. Также пострадали три человека. В автомобиле марки Toyota ушиб правой голени получила пассажирка 1976 год рождения, и ее сын 2007 года рождения получил ушиб обеих голеней. Также пострадала пассажирка автомобиля марки Mazda. У женщины 1990 года рождения медики диагностировали ушибленную гематому головы. Все пострадавшие были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и отказались от госпитализации.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили личности участников аварии, освидетельствовали водителей на состояние опьянения, а также осмотрели место происшествия и транспортные средства. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент аварии все водители были трезвы.