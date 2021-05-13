Муж пропавшей в Мексике екатеринбурженки погиб при неизвестных обстоятельствах

Муж пропавшей в Мексике Елены Толстобровой из Екатеринбурга Вадим Рожков, подозреваемый в ее убийстве, умер при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщила мать девушки.

Общий сын пары Юрий сейчас у социальной службы США, поскольку у него американский паспорт. С матерью девушки связались социальные служба. Ей предложили оформить опеку над ребенком. По словам женщины, сейчас у нее нет на мальчика никаких документов. Мне удалось немного пообщаться с ним по «Вотсапу», ему четыре года всего, выглядит скованно. Отец Вадима говорит, что сын погиб в Штатах, но официальных документов нет,рассказала свердловчанка изданию Е1. На данный момент родственники обратились в МИД РФ. Отмечается, что паспорт ребенка был изъят в ходе обыска и находится в материалах дела пропавшей екатеринбурженки, которое до сих пор не раскрыто. Напомним, Елена Толстоброва с сыном приехала в Мексику к бывшему гражданскому мужу Вадиму Рожкову-Манину, чтобы оформить документы на ребенка. Позже она перестала выходить на связь. Полицейские, во время проверки квартиры бывшего мужа Елены, ее следов там не обнаружили, а мать пропавшей стала получать угрозы в WhatsApp с требованием выкупа. «Взяла 80 тысяч долларов и уехала»: в Мексике пропала екатеринбурженка с ребенком

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