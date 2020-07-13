В Нижнем Тагиле ночью сгорела «девятка»
Сегодня, 08:17ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня ночью, 13 июля, в Нижнем Тагиле на улице Гагарина сгорел автомобиль «ВАЗ-2109», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 4.08. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
На место происшествия прибыли три единицы техники, а также семь человек личного состава. Горение было ликвидировано в течение трех минут.
11 июля вечером у дома на улице Ермака сгорели «Жигули». Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В результате был поврежден салон автомобиля «ВАЗ-2107». Пожар был потушен в течение трех минут.
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