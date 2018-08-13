Один человек погиб при пожаре в общежитии УОМЗ в Екатеринбурге

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13 августа в Екатеринбурге в девятиэтажном общежитии Уральского оптико-механического завода произошел пожар, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о пожаре в здании общежития УОМЗ поступило в 09:35 мск. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 20 единиц техники и 50 человек личного состава.
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Из здания были эвакуированы 114 человек. За медицинской помощью обратились 8 человек, двое из них были госпитализированы. Очаг возгорания находился в комнате на третьем этаже, там же был найден труп 51-летнего мужчины.
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Видео: е1.ru
Прокуратура Свердловской области начала проверку обстоятельств ЧП. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Znak.
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