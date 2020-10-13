В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка

Сегодня, 15:43ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Накануне в Екатеринбурге мужчина с ножом совершил нападение на подростка, ударил его в живот, сообщает Е1.

По словам свидетеля, конфликт произошел 12 октября около 10.20 в стороне улицы Щорса. После того, как мужчина, похожий на бездомного, нанес удар, друзья подростка принялись избивать его.

Я проезжал мимо и оттаскивал их от него. Вызвал реанимацию для парня, поделился свидетель происходящего.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в подробностях конфликта сейчас разбирается полиция, было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 54-летнего мужчины, проживающего в Екатеринбурге.

Как предполагает следствие, в день инцидента подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с компанией подростков, пришедших в приемный пункт сдать аккумулятор. Из-за ссоры, возникшей между подростками и мужчиной, аккумулятор сдать не получилось, и компания отправилась дальше. Подозреваемый же посчитал конфликт неразрешенным, потому последовал за ребятами, из-за чего ссора повторилась. Работая ножом, мужчина нанес ранение одному из членов компании – 17-летнему подростку.

На данный момент юноша находится в больнице, степень вреда, причиненного его здоровью, предстоит выяснить в дальнейшем.

Полиция также добавила, что остальные подростки, ставшие участниками конфликта, были поставлены на учет в ПДН.

Решается вопрос о привлечении их законных представителей к ответственности,подчеркнули в полиции.

Напомним, 8 августа в уральской столице 17-летний подросток подрался с охранником дома, в результате чего был госпитализирован.

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