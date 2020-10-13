В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка

Как предполагает следствие, в день инцидента подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с компанией подростков, пришедших в приемный пункт сдать аккумулятор. Из-за ссоры, возникшей между подростками и мужчиной, аккумулятор сдать не получилось, и компания отправилась дальше. Подозреваемый же посчитал конфликт неразрешенным, потому последовал за ребятами, из-за чего ссора повторилась. Работая ножом, мужчина нанес ранение одному из членов компании – 17-летнему подростку.