В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка

Накануне в Екатеринбурге мужчина с ножом совершил нападение на подростка, ударил его в живот, сообщает Е1.

По словам свидетеля, конфликт произошел 12 октября около 10.20 в стороне улицы Щорса. После того, как мужчина, похожий на бездомного, нанес удар, друзья подростка принялись избивать его. Я проезжал мимо и оттаскивал их от него. Вызвал реанимацию для парня, поделился свидетель происходящего. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в подробностях конфликта сейчас разбирается полиция, было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 54-летнего мужчины, проживающего в Екатеринбурге. Как предполагает следствие, в день инцидента подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с компанией подростков, пришедших в приемный пункт сдать аккумулятор. Из-за ссоры, возникшей между подростками и мужчиной, аккумулятор сдать не получилось, и компания отправилась дальше. Подозреваемый же посчитал конфликт неразрешенным, потому последовал за ребятами, из-за чего ссора повторилась. Работая ножом, мужчина нанес ранение одному из членов компании – 17-летнему подростку. На данный момент юноша находится в больнице, степень вреда, причиненного его здоровью, предстоит выяснить в дальнейшем. Полиция также добавила, что остальные подростки, ставшие участниками конфликта, были поставлены на учет в ПДН. Решается вопрос о привлечении их законных представителей к ответственности,подчеркнули в полиции. Напомним, 8 августа в уральской столице 17-летний подросток подрался с охранником дома, в результате чего был госпитализирован.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter