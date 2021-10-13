13-летняя школьница покончила с собой в уральском поселке

Ребенок воспитывался в полной семье и не состоял на учете в полиции. Тело школьница нашел местный житель на берегу реки Чусовая. Перед происшествием она написала лучшей подруге предсмертную записку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
В телефоне следователи СК увидели, что девочка удалила страницы в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Напомним, 20 сентября в Староуткинске покончила с собой 17-летняя девушка. Ее тело обнаружил дед — опекун погибшей. Местные жители рассказывают, что девушку вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка.