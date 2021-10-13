13-летняя школьница покончила с собой в уральском поселке

13-летняя школьница покончила с собой в уральском поселке
13-летняя школьница покончила с собой в уральском поселке
Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: 1MI
13-летняя девочка свела счеты с жизнью в поселке Староуткинск Шалинского района. Инцидент случился 9 октября.

Ребенок воспитывался в полной семье и не состоял на учете в полиции. Тело школьница нашел местный житель на берегу реки Чусовая. Перед происшествием она написала лучшей подруге предсмертную записку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В телефоне следователи СК увидели, что девочка удалила страницы в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Напомним, 20 сентября в Староуткинске покончила с собой 17-летняя девушка. Ее тело обнаружил дед — опекун погибшей. Местные жители рассказывают, что девушку вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка.

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