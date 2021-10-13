13-летняя школьница покончила с собой в уральском поселке

Ребенок воспитывался в полной семье и не состоял на учете в полиции. Тело школьница нашел местный житель на берегу реки Чусовая. Перед происшествием она написала лучшей подруге предсмертную записку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.