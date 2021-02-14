Перебегавший дорогу школьник попал под колеса в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером 13 февраля на улице Щербакова, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД. 26-летний водитель машины «Лада Гранта» двигался в направлении улицы Самолетной и совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшим оказался ребенок 2009 года рождения. Его госпитализировали в больницу.