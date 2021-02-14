Перебегавший дорогу школьник попал под колеса в Екатеринбурге

Перебегавший дорогу школьник попал под колеса в Екатеринбурге

Сегодня, 21:51ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
11-летний школьник, который перебегал дорогу в неположенном месте в Екатеринбурге , пострадал в ДТП.

Инцидент произошел вечером 13 февраля на улице Щербакова, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД. 26-летний водитель машины «Лада Гранта» двигался в направлении улицы Самолетной и совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшим оказался ребенок 2009 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

По словам водителя, он попытался экстренно притормозить, но наезда избежать не удалось.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Законные представители мальчика будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а ребенка поставят на профилактический учет.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Свердловской области водитель «Мазды» насмерть сбил 17-летнего подростка, который решил перебежать дорогу.

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