Перебегавший дорогу школьник попал под колеса в Екатеринбурге

11-летний школьник, который перебегал дорогу в неположенном месте в Екатеринбурге , пострадал в ДТП.

Инцидент произошел вечером 13 февраля на улице Щербакова, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД. 26-летний водитель машины «Лада Гранта» двигался в направлении улицы Самолетной и совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшим оказался ребенок 2009 года рождения. Его госпитализировали в больницу. По словам водителя, он попытался экстренно притормозить, но наезда избежать не удалось. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Законные представители мальчика будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а ребенка поставят на профилактический учет. Напомним, в конце декабря 2020 года в Свердловской области водитель «Мазды» насмерть сбил 17-летнего подростка, который решил перебежать дорогу. На Урале «Мазда» насмерть сбила перебегающего дорогу подростка

