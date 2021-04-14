Под колесами поезда погибла молодая свердловчанка

Под колесами грузового поезда на перегоне Богданович — Камышлов погибла молодая свердловчанка. Она переходила пути перед близко идущим составом.

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР организована доследственная проверка по факту гибели женщины 1986 года рождения. Днем 13 апреля она была смертельно травмирована грузовым поездом. Машинист приближающегося поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось, сообщили в пресс-службе ведомства. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии: ищут возможных очевидцев, опрашивают родных погибшей. Тело женщины направлено на судмедэкспертизу. Как отметили в СКР, по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, 13 февраля под колесами поезда погибла 23-летняя девушка в поселке Билимбай. По данному происшествию в следственном управлении на транспорте по УрФО возбудило уголовное дело. Из-за гибели 23-летней свердловчанки под колесами поезда возбуждено уголовное дело

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