Крыша многоэтажного жилого дома 30-х годов горит в Екатеринбурге

Крыша многоэтажного жилого дом горит в Екатеринбурге

С пожаром на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге борются спасатели.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки. Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным спасателей, информации о пострадавших нет. Напомним, 14 мая пожар, распространившийся на площади около 600 квадратных метров, охватил мусорный полигон под Екатеринбургом. Пожар на площади 600 квадратных метров охватил мусорный полигон под Екатеринбургом

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