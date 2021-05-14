Три склада с пиломатериалами загорелись в Алапаевске

Три склада с пиломатериалами загорелись в Алапаевске
Три склада с пиломатериалами загорелись в Алапаевске
Сегодня, 22:02ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Возгорание на территории частной пилорамы произошло в Алапаевске в поселке Асбестовский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент случился 14 мая, на улице Калинина, в 15.25. Общая площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Огонь охватил три склада с пиломатериалами, также присутствовала угроза, что огонь распространится и на другие склады. Открытое горение было ликвидировано в 18.19.

Тушением занимались 22 человека личного состава и 8 единиц техники. Обошлось без пострадавших. На данный момент причина пожара также устанавливаются.

Напомним, стали известны подробности пожара, который произошел в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Там сгорели дачный дом и двухэтажный коттедж.

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