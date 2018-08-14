Житель Кировграда приговорен к 6 годам в колонии строгого режима за изнасилование

В ходе следствия было установлено, что мужчина 1976 г.р. на территории Верхнего Тагила совершил изнасилование девушки 1986 г.р. В момент совершения преступления подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он несколько раз ударил потерпевшую по лицу. Затем, пригрозив убийством, совершил иные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.