Житель Кировграда приговорен к 6 годам в колонии строгого режима за изнасилование
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13 августа 2018 года в 10:00 в Кировграде состоялось судебное заседание по делу об изнасиловании и совершение действий сексуального характера. По решению суда местный житель приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В ходе следствия было установлено, что мужчина 1976 г.р. на территории Верхнего Тагила совершил изнасилование девушки 1986 г.р. В момент совершения преступления подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он несколько раз ударил потерпевшую по лицу. Затем, пригрозив убийством, совершил иные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.
Подсудимый признал свою вину частично. Доказательства его причастности были собраны во время следствия.
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