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В Каменске-Уральском задержан 26-летний местный житель, который подозревается в совершении убийства в ночь на 13 сентября 2018 года.
Источник: Следственное управление СК РФ по Свердловской области
26-летний житель Каменска-Уральского задержан по подозрению в убийстве. Следствие предполагает, что в ночь на 13 сентября 2018 года задержанный был пьян.
Находясь на улице Челябинской мужчина вступил в спор с ранее незнакомым 39-летним гражданином. В ходе конфликта подозреваемый задушил второго участника инцидента, после чего оставил место происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Выполняются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
СКР и специалисты оперативного уголовного розыска занимаются сбором доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого.
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