26-летний житель Каменска-Уральского задержан по подозрению в убийстве. Следствие предполагает, что в ночь на 13 сентября 2018 года задержанный был пьян.

Находясь на улице Челябинской мужчина вступил в спор с ранее незнакомым 39-летним гражданином. В ходе конфликта подозреваемый задушил второго участника инцидента, после чего оставил место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Выполняются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.