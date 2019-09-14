В Нижнем Тагиле из-за пожара из двухэтажного дома эвакуировали 40 человек

Сообщение о пожаре поступило в 20:24. Возгорание возникло на втором этаже дома. Площадь пожара составила 20 кв. м. На месте работали пять спецмашин и 16 спасателей. Спасатели эвакуировали из двухэтажного здания 40 человек.