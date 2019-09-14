В Нижнем Тагиле из-за пожара из двухэтажного дома эвакуировали 40 человек
Сегодня, 14:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 13 сентября в Нижнем Тагиле произошел пожар в многоэтажном доме на улице Балакинской, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 20:24. Возгорание возникло на втором этаже дома. Площадь пожара составила 20 кв. м. На месте работали пять спецмашин и 16 спасателей. Спасатели эвакуировали из двухэтажного здания 40 человек.
В сгоревшей квартире повреждены стены, перекрытие и домашнее имущество.
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