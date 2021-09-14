Фура с углекислым газом улетела в кювет на Серовском тракте

Фура с цистерной упала в кювет на 10-м километре Серовского тракта. Инцидент произошел 14 сентября. Очевидцы рассказали, что водитель не сумел справиться с управлением и снес ограждение.

На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи. Они помогли 58-летнему водителю, который ударился головой, однако от госпитализации отказался. Его стаж вождения насчитывает 41 год, при этом 16 лет мужчина перевозил опасные грузы, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга. Предварительная информация гласит, что фура везла несколько тонн углекислого газа. На данный момент опасности авария не представляет, так как большой утечки удалось избежать. Отмечается, что газ доставлялся из уральской столицы в Челябинск. Фото: E1.RU Напомним, 19 августа на 86-м километре Тюменского тракта произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал 38-летний водитель «Газели». В результате в аварии он погиб. Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте

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