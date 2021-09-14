Рецидивистка из Нижнего Тагила заколола своего гостя кухонным ножом

Рецидивистка из Нижнего Тагила заколола своего гостя кухонным ножом
Рецидивистка из Нижнего Тагила заколола своего гостя кухонным ножом
Сегодня, 17:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 41-летняя жительница Вагонки поссорилась со своим гостем и ударила его ножом. Мужчина скончался до приезда медиков.

Инцидент произошёл в субботу, 11 сентября. В гости к тагильчанке пришли друзья. Во время застолья между хозяйкой квартиры на Ленинградском проспекте, 80 и одним из её гостей возникла на почве личной неприязни ссора, сообщили в СК Дзержинского района.

В итоге женщина схватила кухонный нож и ударила оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным — 36-летний тагильчанин скончался до приезда скорой помощи.

В СК добавили, что женщине предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Ранее тагильчанка уже привлекалась за причинение телесных повреждений ножом, однако в предыдущий раз пострадавший выжил и простил обидчицу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ссора из-за котёнка в Екатеринбурге закончилась поножовщиной.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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