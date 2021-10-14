19-летний молодой человек сбежал из больницы в Екатеринбурге и покончил с собой

19-летний молодой человек сбежал из больницы в Екатеринбурге и покончил с собой
19-летний молодой человек сбежал из больницы в Екатеринбурге и покончил с собой
Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: 1MI
19-летний молодой человек, приехавший из города Зима Иркутской области, покончил с собой в Екатеринбурге в Академическом районе. Перед этим он убежал из больницы.

Его труп обнаружила женщина, гуляющая с собакой на улице Академика Парина, 38 в ночь на 14 октября. На балконе многоэтажного дома нашли рюкзак молодого человека. В нем были документы, телефон и бутылка из-под алкоголя, пишет ЕАН со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как стало известно, ранее погибший был замечен в компании молодых людей. Выходя из подъезда, парень вел себя неадекватно и кричал, что хочет покончить с собой. Тогда ему вызвали скорую медицинскую помощь и доставили в ГКБ № 23. Врачи выяснили, что молодой человек пьян, также у него имеется закрытая черепно-мозговая травма и суицидальный настрой. Из приемного покоя больницы он сбежал.

Напомним, 9 октября 13-летняя девочка свела счеты с жизнью в поселке Староуткинск Шалинского района. Тело школьницы нашел местный житель на берегу реки Чусовая. Перед происшествием она написала предсмертную записку лучшей подруге.

Сюжеты:
Екатеринбург
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