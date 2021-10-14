Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Карпинском

Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Карпинском
Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Карпинском
Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: «Вечерний Карпинск»
ДТП, в котором умерли два человека, произошло 14 октября под Карпинском, вблизи «старой Краснотурьинской» дороги.

Данную информацию подтвердили в ГИБДД. На свердловской трассе столкнулись легковой автомобиль «Хонда Цивик» и фура, нагруженная стройматериалами, сообщает «Вечерний Карпинск».

В иномарке помимо водителя находилась пассажирка. Оба скончались. Водитель фуры остался в живых. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Предположительно, погибшему водителю было 58 лет, возраст девушки на данный момент неизвестен.

Напомним, 14 октября на трассе в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель «Мазды» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся на отечественной «Ладой».

Материалы по теме:
дтпавариякарпинсксмертельное дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы