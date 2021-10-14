Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Карпинском

Данную информацию подтвердили в ГИБДД. На свердловской трассе столкнулись легковой автомобиль «Хонда Цивик» и фура, нагруженная стройматериалами, сообщает «Вечерний Карпинск».
В иномарке помимо водителя находилась пассажирка. Оба скончались. Водитель фуры остался в живых. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Предположительно, погибшему водителю было 58 лет, возраст девушки на данный момент неизвестен.
Напомним, 14 октября на трассе в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель «Мазды» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся на отечественной «Ладой».